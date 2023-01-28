Росія минулої доби здійснила 10 ракетних обстрілів і 26 авіаударів, – Генштаб

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Ворог намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

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Одна з 10 російських ракет поцілила по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Також росіяни завдали 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Росіяни поцілили по понад 30 населеним пунктам.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ завдала удару по понад 25 населеним пунктам.

На Бахмутському напрямку під вогнем були понад 40 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку постраждали понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.

🔻 За 26 січня РФ здійснила 44 удари та 70 пусків ракет – Генштаб ЗСУ.

🔻27 січня росіяни атакували Херсон. Уламки від снаряду влучили в автомобіль, в салоні якого перебували двоє людей. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, жінка загинула на місці.

🔻Також унаслідок обстрілу РФ міста Часів Яр загинули двоє цивільних, ще п'ять — зазнали поранень

🔻Через обстріл 27 січня росіянами Бахмута загинув один цивільний, ще чотири — зазнали поранень