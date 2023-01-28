РФ може бути причетна до спалення священного письма мусульман в Швеції

ЗВ'ЯЗКИ З РФ

Про це пише Bloomberg, з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

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Хаавісто в інтерв'ю фінському телеканалу YLETV1 сказав, що через інцидент провокації за релігійною ознакою виникає питання про те, чи не намагається якась третя сторона, що виступає проти членства Швеції в НАТО отримати вигоду від подібних провокацій.

За словами міністра, наразі правоохоронці досліджують можливі контакти з РФ радикала Расмуса Палудана, що спалив Коран у центрі Стокгольма.

Тим часом шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив: «Існують сили як у Швеції, так і за її межами, які хочуть перешкодити членству Швеції в НАТО, тому нам потрібно бачити провокаторів, які намагаються погіршити відносини Швеції з іншими країнами».

🔻Станом на 28 січня тільки Туреччина та Угорщина з 30 країн-членів НАТО не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. З моменту скандалу навколо спалення священної книги мусульман переговори між Швецією та Туреччиною фактично зупинилися.

🔻23 січня RFI повідомляло про мітинг розлючених турків під шведським посольством у Стамбулі через обурення публічним спаленням Корану, яке відбулось напередодні під час протестної акції у шведській столиці.

🔻Президент Раджеп Тайїм Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини