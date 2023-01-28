РФ накопичує сили на півдні України, а пуску ракет з моря росіянам заважає шторм

НОВИНИ ФРОНТУ

Фото, опубліковане прес-службою Міноборони Росії у вівторок, 17 січня 2023 року, солдати російської армії готуються до бою на борту військового гелікоптера під час виконання завдання в невідомому місці в Україні.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Реклама Читати продовження

«Певні накопичення спостерігаються, хоча їх важко ще назвати військовими, тому що понад усе підтягують мобілізаційний так званий ресурс, той, що неодягнений, недоспоряджений, не доозброєний. Це вони в традиціях постачання сил, як і використовували вже під час ще окупації правобережжя», — відповіла Гуменюк на питання про стягування сил РФ на південній частині лінії фронту. Також вона зазначила, що вогневий контроль, який ЗСУ має над логістичними маршрутами росіян не дають їм зібрати в регіоні значні сили

«Саме тому вони намагаються просувати такі невеличкі групи мобілізаційного ресурсу, щоб хоча б мати певну оборону з людського щита», - додала Гуменюк,

Також в ефірі телемарафону Гуменюк повідомила про два кораблі ракетоносії «Калібрів», та додала, що станом на зараз погода на нашому боці.

На фото, взятому з відео, опублікованому прес-службою Міноборони Росії видно крилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем з невідомого місця. ©AP

«...шторм посилився. Це змусило і ракетоносії, в тому числі заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" складає 12 ракет. Це немало для того, щоб завдавати точкові удари по об’єктах критичної інфраструктури, але ми бачимо, що вони потребують відновлення сил після ракетної атаки.

До того ж штормова погода і поривчастий вітер зменшують імовірність використання ними дронів-камікадзе», — додала керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони

🔻Через шторм в Чорному морі ризик мінної небезпеки посилився вздовж узбережжя Одещини.

🔻27 січня керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону заявив, що підготовки до наступу РФ на Таврійському напрямку не спостерігається.