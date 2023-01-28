Теракт в Єрусалимі: серед загиблих є українка

МАСОВЕ ВБИВСТВО

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Реклама Читати продовження

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України», — написали на сторінці посольства України в Ізраїлі.

Представники дипустанови також висловили співчуття родинам загиблих: «Молимося за повне одужання поранених».

🔻Ввечері 27 січня терорист відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. В результаті вісім людей загинуло, десять зазнали поранень. Нападник намагався втекти на автомобілі.