Троє людей загинуло, щонайменше ще двох – поранено внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Росіяни завдавали ракетний удар сьогодні вранці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Станом на 15.00 кількість поранених зросла до 14.

Армія РФ поцілила по житловому кварталу. Внаслідок цього пошкоджено 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Вони допомагають людям та документують свідчення чергового воєнного злочину росіян.

🔻Росія минулої доби здійснила 10 ракетних обстрілів і 26 авіаударів, – Генштаб.

🔻26 січня внаслідок обстрілу РФ на Донеччині загинули троє цивільних, ще вісім — зазнали поранень.

🔻Внаслідок атаки РФ в Україні 26 січня загинуло одинадцять людей.