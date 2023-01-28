Ігнат: очікуємо, що партнери передадуть Україні 24 винищувачі

ПІДСИЛЕННЯ НЕБА

Йдеться про перший подібний пакет допомоги. Очікується, що у нього увійдуть два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі іспанському виданню El Pais.

Водночас він наголосив, що пріоритет України – американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Ігнат зазначив, що потрібно не менше ніж пів року на навчання пілотів і команд наземного обслуговування. Тому розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою у короткостроковій перспективі – не варто.

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🔻26 січня сенатори США закликали Байдена поставити F-16 Україні.

🔻 Того ж дня Словаччина заявила, що готова передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки Т-72