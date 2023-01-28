Інструктори канадського батальйону навчають новобранців ЗСУ у Великій Британії

НАВЧАННЯ В БРИТАНІЇ

Інструктори зі Збройних Сил Канади проводять навчання українських військових в Сполученому Королівстві. Уряд Лондону забезпечив новобранців повним комплектом форми для зимових умов.

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Навчання в Сполученому Королівстві проходять в рамках операції UNIFIER-UK, Військовослужбовці на практиці вивчають першу бойову медичну допомогу та евакуацію поранених з поля бою, практику бою в польових умовах, навчання зі стрільби, розпізнавання вибухової загрози, а також навчання веденню бою в міських умовах.

🔻 Операція UNIFIER була розпочата у 2015 році на прохання українського уряду. На початку 2022-го вона була продовжена до березня 2025 року.