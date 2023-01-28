Італія і Франція домовились закупити 700 ракет до SAMP/T. Таку систему планують дати Україні

СИСТЕМИ ППО

Відомо, що не всі 700 ракет передадуть Україні. Якусь частину з них Франція та Італія залишать собі.

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Про це йдеться у публікації французького видання l’Opinion.

Такої домовленості країни досягли під час візиту Міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню до Риму, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.

«Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема у сфері протиповітряної оборони», — повідомив Лекорню у своєму Twitter.

Франко-італійська система SAMP/T може відстежувати десятки цілей і одночасно їх перехоплювати. Це єдина система європейського виробництва, яка здатна збивати балістичні ракети.

🔻27 січня видання Reuters повідомило, що Франція та Італія наближаються до рішення щодо постачання Україні систем ППО SAMP/T.

🔻22 січня стало відомо, Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP/T

🔻 Того ж дня Словаччина заявила, що може передати Україні «Патріоти» в обмін на ППО SAMP-T від Італії