«СРСР 2.0»

Реакція курсанта військово-морського училища під час патріотичної акції з нагоди 210-річчя перемоги Росії в російсько-французькій війні 1812 року в Санкт-Петербурзі

13 січня пресслужба російського Міністерства просвіти заявила про наміри керівника міністерства Сергія Кравцова поновити курси початкової військової освіти в старших класах російських шкіл.

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На думку Кравцова таке нововведення дуже актуальне, та потребує подальшого розвитку. Викладання початкового військового вишколу поновиться в рамках предмета ОБЖ (Основи безпеки життєдіяльності — ред.)

В курс початкового військового вишколу охоплюватиме тренування з автоматом Калашнікова, ручними гранатами, реагування на бойові тривоги, та використання особистих засобів захисту. предмет стане доступним в школах з 1 вересня 2023 року. також у розробці у міністерства аналогічний тренінг для учнів університетів та інших вишів.

На думку британської розвідки, подібна ініціатива підкреслює посилення курсу на мілітаризацію суспільства в Росії воєнного часу. Також Лондон вважає це, цілком вірогідно, свідомим покликанням до часів радянського Союзу: майже ідентичний тренінг був обов'язковим у шкільній програмі до 1993 року, коли РФ взяла курс на «примирення із заходом».

🔻Раніше на сайті RFI писали про культ смерті в російській культурі, як фактор об’єднання Росії.