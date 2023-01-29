Біля Бахмута РФ замінює виснажені підрозділи ПВК Вагнер на регулярне військо

ВІЙСЬКОВА АНАЛІТИКА

За останніми оцінками наступальної кампанії РФ від Інституту вивчення війни (ISW), наразі спостерігається велика ротація сил росіян на Донбасі й поступова заміна вагнерівців, що зазнали великих втрат під час інтенсивних штурмів міста, на угрупування російських збройних сил.Наразі головною ціллю росіян є вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей, для цього вони планують провести серію наступальних операцій, на які за даних умов знадобиться від 6 до 12 місяців.

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Інститут вивчення війни також повідомляє про те, що росіяни хочуть завадити ЗСУ відновити наступальну ініціативу, цілком вірогідно, що для запланованого наступу РФ на Донбасі. Так начальник генштабу РФ Валерій Герасимов 22 грудня 2022 року заявив, що РФ зосереджуватимуть більшу частину своїх зусиль на захоплені українського Донбасу.

Зважаючи на це, війська РФ відновили атаки в районі Вугледара. Також триває широкий наступ на лінії Сватове — Кремінна з найбільшим тиском на Бахмут.

Українські військові на своїх танках біля прифронтового міста Бахмут © REUTERS / STRINGER

Згідно з аналізом ISW, є велика ймовірність, що силам РФ не вистачає потужностей для проведення більш ніж однієї наступальної операції, адже ніяких відомих доказів достатнього відновлення боєздатності РФ не спостерігається.

Якщо Лисичанськ та Сєвєродонецьк РФ взяла використовуючи масовані атаки артилерією, то зараз з'явився певний рівень снарядного голоду, нестача снарядів не дозволяє проводити артобстріли в тій кількості в якій вони були раніше. Свої незначні здобутки в Бахмуті РФ отримала завдяки перевазі в живій силі та постійним атакам «людськими хвилями», що переважно складалася із завербованих засуджених. Але тепер, коли на позиціях ПВК Вагнер замінюють російськими військовими застосування такої тактики, на думку ISW, малоймовірне.