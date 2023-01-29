Вашингтон та Київ обговорили процедури перевірок допомоги з США
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Віцепрем'єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що в ході аудиту допомоги США у Київ прибули інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID.
Під час зустрічі обговорювалися механізми прозорості, підзвітність використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення.
Кубраков додав, що нещодавно Кабінет міністрів України оголосив про створення Державного агентства з реконструкції та розвитку інфраструктури України. Одним із повноважень такого агентства буде розробка координації та підзвітності донорської допомоги.
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