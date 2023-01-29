АУДИТ ДОПОМОГИ

Вашингтон та Київ обговорили процедури перевірок допомоги з США

Американська делегація в Україні © Facebook/Олександр Кубраков

Автор тексту: Свят Вєтров

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що в ході аудиту допомоги США у Київ прибули інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID.