Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 185 юридичних та фізичних осіб

НОВІ ОБМЕЖЕННЯ

Йдеться про компанії та підприємців, як логістично допомагають росіянам у цій війні. Зокрема, сприяють перевезенню залізницею особового складу та боєприпасів.

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Відтепер в Україні заблокують їхні активи, а майно конфіскують та використають для оборонних цілей. Також українська влада продовжить працювати над тим, щоб до цих санкцій долучились і за кордоном.

«Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І я дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!», – сказав президент у традиційному вечірньому зверненні до народу.

На сайті Офісу президента України вже опублікований відповідний наказ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У підсанкційному списку, зокрема: "Білоруськалій", "Уралкалій", "Гомельський хімічний завод", державне об’єднання "Білоруська залізниця", "Рузаєвський завод хімічного машинобудування", "Газпромбанк Лізинг", "Московський коксогазовий завод" та інші. Обмеження запроваджують на 10 років.

🔻25 січня Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП)

🔻 23 січня Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ, які мають паспорт РФ. Серед них племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв.

🔻 Того ж дня (23 січня) Рада нацбезпеки та оборони України вирішила обмежити закордонні поїздки чиновників. Того самого дня Володимир Зеленський затвердив це рішення своїм указом.

🔻15 січня Зеленський запровадив обмеження проти 198 осіб. Персональні санкції проти них запроваджені за виправдання агресії Росії проти України.

🔻 7 січня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 119 російських публічних осіб.