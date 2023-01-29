В українському МЗС закликали Німеччину передати морські судна

ПРОПОЗИЦІЯ МЕЛЬНИКА

Підводні човни та знятий з експлуатації фрегат запропонував передати Україні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Він переконаний, це могло б допомогти позбутися Чорноморського флоту РФ.

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Свої пропозиції Мельник опублікував у своєму твіттері:

«Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря», — написав заступник голови МЗС України.

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023

Також Мельник закликав передати Україні знятий з використання фрегат «Любек»:

«Так, йому було 32 роки. Але все одно за наявності політичної волі його можна було б передати Україні для боротьби з підводними човнами та військовими кораблями росії в Чорному морі. Або принаймні його озброєння, як-от ракети Sea Sparrow і Harpoon!» — написав Андрій Мельник.

A month ago Germany DECOMMISSIONED frigate Lübeck. True,it was 32 ys. old. But still -with POLITICAL WILL- it could be transferred to Ukraine to combat🇷🇺submarines & war ships in the Black Sea.Or least its weaponry like Sea Sparrow & Harpoon missiles! WHY? https://t.co/PiagdNquAF pic.twitter.com/dmWLBB8b5z — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023

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