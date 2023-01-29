ПРОПОЗИЦІЯ МЕЛЬНИКА

В українському МЗС закликали Німеччину передати морські судна

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Німецький підводний човен
Німецький підводний човен © AP - HERIBERT PROEPPER
Автор тексту: Олеся Задирака
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Підводні човни та знятий з експлуатації фрегат запропонував передати Україні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Він переконаний, це могло б допомогти позбутися Чорноморського флоту РФ. 

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Свої пропозиції Мельник опублікував у своєму твіттері:

«Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря», — написав заступник голови МЗС України.

 

Також Мельник закликав передати Україні знятий з використання фрегат «Любек»:

«Так, йому було 32 роки. Але все одно за наявності політичної волі його можна було б передати Україні для боротьби з підводними човнами та військовими кораблями росії в Чорному морі. Або принаймні його озброєння, як-от ракети Sea Sparrow і Harpoon!»  — написав Андрій Мельник.

 

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