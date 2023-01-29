ПРИВІТАВ З ПЕРЕМОГОЮ

Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Чехії Павелом

Опубліковано:

Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії Петр Павел © AP - Petr David Josek
Автор тексту: Олеся Задирака

Про це український президент повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Реклама

«Особисто привітав Петра Павела з перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України», – написав Президент України.

 

Читайте також: Петр Павел: генерал НАТО, друг України, президент Чехії

 

🔻Сьогодні Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що приїде в Україну: візит відбудеться навесні

🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти. 

🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів. 

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.

 

Завантажити додаток