Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Чехії Павелом

ПРИВІТАВ З ПЕРЕМОГОЮ

Про це український президент повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

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«Особисто привітав Петра Павела з перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України», – написав Президент України.

Особисто привітав Петра Павела @general_pavel із перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

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