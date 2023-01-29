Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити розмовляти з Путіним

ТЕЛЕФОННА ДИПЛОМАТІЯ

Шольц не планує відмовлятися від контактів з Кремлем. За словами канцлера, центральною вимогою залишається виведення російських військ з України.

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Про це повідомляє видання Welt.

Поки Росія продовжує війну в умовах невмотивованої агресії, нинішня ситуація не зміниться, сказав Шольц. Хоча дзвінки з Путіним «в тоні не грубі», російський диктатор завжди дає зрозуміти, що він «хоче силою завоювати частини сусідньої країни», що є «неприйнятним».

«Іноді виникають конкретні питання щодо обміну в'язнями, експорту зерна з України та Запорізької АЕС», – розповів Шольц. Він також додав: «Але для мене це важливо, що переговори завжди повертаються до актуальної теми: Як світ виходить із цієї жахливої ситуації? Необхідна умова цього зрозуміла: виведення російських військ».

Шольц вкотре наголосив: «Німецький канцлер, який серйозно приймає присягу, повинен зробити все для того, щоб війна Росії проти України не стала війною між Росією та НАТО». Тож, він запевняє, що не дозволить такої ескалації. Та стверджує, що Анналена Бербок на його стороні: «Міністр закордонних справ також бачить цю ситуацію так само».

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