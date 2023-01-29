КНДР не визнає факт передачі зброї РФ, попри докази — називає це «провокацією»

КНДР ЗАПЕРЕЧУЄ

Режим Пхеньяну відмовляється визнавати факт будь-якої передачі зброї до Російської Федерації після звинувачення Сполученими Штатами, та передачі доказів постачання зброї до Комітету Радбезу ООН.

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У неділю 29 січня 2023 на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про те, що США має докази постачань зброї російській ПВК «Вагнер» із КНДР, та представив журналістам супутникові знімки:

Супутникові знімки з однаковими російськими залізничними вагонами в КНДР та в Росії, що постійно перетинають кордон. © MAXAR Technologies

Південнокорейське видання Yonhap News передає слова керівника департаменту у справах США МЗС КНДР Квон Чон Гуна про те, що влада Північної Кореї такі звинувачення заперечує, й натомість попереджає США, що в разі повторних аналогічних заяв їх чекають «небажані результати».

«Спроба заплямувати імідж КНДР шляхом фабрикування доказів — серйозна провокація, яку ніколи не можна допустити, і яка не може не викликати нашої реакції», - йдеться в заяві Квон, маючи на увазі Північну Корею. Представник КНДР не уточнив, що він мав на увазі під небажаним результатом.

🔻Ще 25 грудня RFI писало про те, що КНДР постачає зброю ПВК «Вагнер»

🔻 Хто ще торгує з Росією попри санкції?