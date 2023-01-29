Нардепи Наталія Королевська та Юрій Солод написали заяви на складання мандатів

НОВИНИ ВР

Королевська з чоловіком входили до нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

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Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

Також на зменшення кількості людей під куполом натякає народний депутат Ярослав Железняк:

13 січня Верховна Рада позбавила мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Таким чином кількість нардепів у Раді скоротилась до 411.

🔻26 січня за «відрядження» до Таїланду нардепа Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

🔻 24 січня заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із відпусткою в Іспанії

🔻23 січня у ВР повідомили, що нардепа Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга Народу»