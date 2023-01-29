Новообраний президент Чехії Петр Павел хоче відвідати Зеленського

ПЕРШИЙ ВІЗИТ

Петер Павел переміг на президентських виборах в Чехії

Компанію йому може скласти президентка Словаччини Зузана Чапутова.

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Про це повідомляє словацьке видання Pravda.sk.

За даними ЗМІ, Петр Павел вже сьогодні зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Під час цього дзвінка планується обговорення майбутнього візиту до України.

Павел хоче поїхати у Київ разом з колегою зі Словаччини Зузаною Чапутовою. Вона привітала цю ідею під зустрічі з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі.

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🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти.

🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів.

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.