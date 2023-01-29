Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що приїде в Україну: візит відбудеться навесні

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Петер Павел переміг на президентських виборах в Чехії

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що він разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою планують поїхати на зустріч до Володимира Зеленського.

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Про свій намір Петр Павел особисто розповів в ефірі CNN Prima.

Він також зазначив, що його поїздка відбудеться до саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі на липень цього року.

Також Павел підтвердив намір сьогодні зідзвонитись з Володимиром Зеленським.

Колишній генерал НАТО підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги Росії.

«Єдиний шлях до глобальних гарантій безпеки – це відновлення України як суверенної держави», – вважає Петр Павел.

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🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти.

🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів.

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.