ПЕРШИЙ ВІЗИТ

Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що приїде в Україну: візит відбудеться навесні

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Петер Павел переміг на президентських виборах в Чехії
Петер Павел переміг на президентських виборах в Чехії © AP - Petr David Josek
Автор тексту: Олеся Задирака
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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що він разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою планують поїхати на зустріч до Володимира Зеленського.

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Про свій намір Петр Павел особисто розповів в ефірі CNN Prima.

Він також зазначив, що його поїздка відбудеться до саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі на липень цього року. 

Також Павел підтвердив намір сьогодні зідзвонитись з Володимиром Зеленським. 

Колишній генерал НАТО підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги Росії. 

«Єдиний шлях до глобальних гарантій безпеки – це відновлення України як суверенної держави», – вважає Петр Павел.

 

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🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти. 

🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів. 

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.

 

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