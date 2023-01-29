Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що приїде в Україну: візит відбудеться навесні
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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що він разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою планують поїхати на зустріч до Володимира Зеленського.
Про свій намір Петр Павел особисто розповів в ефірі CNN Prima.
Він також зазначив, що його поїздка відбудеться до саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі на липень цього року.
Також Павел підтвердив намір сьогодні зідзвонитись з Володимиром Зеленським.
Колишній генерал НАТО підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги Росії.
«Єдиний шлях до глобальних гарантій безпеки – це відновлення України як суверенної держави», – вважає Петр Павел.
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🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти.
🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів.
🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.