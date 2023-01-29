Протягом останньої доби РФ завдала 1 ракетного та 32 авіаціних удари, а також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Згідно із заявою Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а от на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському — росіяни обороняються.

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Також в зведенні генштабу зазначаєтсья, що РФ продовжує зазнавати втратю Наприклад в 15 міську лікарню смістечка Ювілейне, що на Луганщині, доправлені численні найманці:

«Так, в 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк “вагнер”. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу», — зазначают у Генштабі.

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