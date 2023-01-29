Резніков про літаки для України: «неможливе сьогодні, стане можливим завтра»

ЗАХИСТ НЕБА

Після того, як Україна отримає танки від союзників, міністр оборони Олексій Резніков сподівається на позитивне рішення щодо постачання військової авіації. На його думку, це може «змінити правила гри» у цій війні.

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Про це очільник оборонного відомства заявив в інтерв’ю телеканалу CBC.

«Я написав список побажань Санті, і в цьому списку є винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети, які допоможуть вражати склади палива та боєприпасів росіян та їхні пункти управління», – сказав урядовець.

Водночас Резніков наголосив, що Україна не планує бити по цивільній інфраструктурі РФ. Єдине, що цікавить українську армію – знищення складів та командних пунктів.

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