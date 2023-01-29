Ремонт техніки онлайн: ЗСУ лагодять техніку НАТО прямо на передовій

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ

Військовослужбовці НАТО, що перебувають на військовій базі в Польщі допомагають Українцям усувати несправності високотехнічної зброї прямо на передовій за допомогою безпечного каналу зв'язку онлайн.

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Використовуючи телефони та планшети для спілкування в зашифрованих чатах, група американських та союзних військових і підрядників надає українським військам консультації з технічного обслуговування техніки в режимі реального часу прямо на полі бою. Як передає Associated Press — розмовляють через перекладачів.

Техніка НАТО на передовій в Україні працює на межі своїх можливостей, що виливається в доволі часті несправності, які українським військовим потрібно усунути тут і зараз, адже повернення гаубиці на ремонт — це довгий процес, що потребує складної логістики.

Саме ремонт гаубиці, за словами ремонтної бригади, була найбільш популярним запитом українських військ. Лише кілька місяців тому було трохи за 50 членів віддаленої бригади технічної допомоги, тоді як найближчими тижнями кількість членів підтримки зросте до 150.

Німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 © AP / Michael Sohn

Кількість профільованих чатів теж зросла, з 11 восени 2022-го до 38-ми зараз.

Через обмежену кількість одиниць озброєння українські військовослужбовці неохоче відправляють її на класичний ремонт — це означає тижні відсутності цього виду техніки там, де вона потрібна, тому саме онлайн ремонт може стати панацеєю від порушень в роботі обладнання, за словами американських військових у 99% випадків ремонт проходить більш ніж успішно.

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