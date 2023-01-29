Сестра Кім Чен Ина підтримала Кремль та розкритикувала підтримку України

КРЕМЛІВСЬКИЙ БЛОК

Як передає Associated Press, впливова сестра верховного керівника Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що уряди західних країн «перетнули межу», коли вирішили відправити основні бойові танки в Україну.

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В п'ятницю 27 січня влада КНДР розкритикувала Сполучені Штати, коли ті прийняли рішення відправити в Україну важке озброєння. КНДР назвали американську допомогу Україні «ескалацією».

Коментарі сестри північнокорейського диктатора підкреслили прискорене зближення КНДР з Росією з початку повномасштабної російської агресії проти України. Пхеньян протистоїть Сполученим Штатам й азійським адверсерам через свою незаконну програму ядерного озброєння, що стрімко розвивається.

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