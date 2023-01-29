Тегеран заявив про атаку дронами на фабрику, яка виконувала військові замовлення

АТАКА ДРОНІВ

Міністерство оборони Ірану повідомило про атаку на завод, що є частиною Іранського військово-промислового комплексу. Завод знаходиться в місті Ісфахан — невеликий населений пункт біля столиці Ірану. Атака сталася за допомогою трьох дронів. влада повідомляє про «певні пошкодження» виробничих потужностей, хоч, за словами Міністерства оборони Ірану два з трьох БПЛА були збиті.

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Як повідомляє Washington Post, атака сталася на тлі зростання напруженості в регіоні між Іраном та Ізраілем — давніми супротивниками в регіоні, що постійно ведуть тіньове суперництво. Тегеран неодноразово погрожував знищити Ізраїль.

Також спостерігається серйозне ускладнення стосунків Ірану та Азербайджану. Associated Press повідомляло про те, що 27 січня озброєний бойовик напав на посольство Азербайджану в Тегерані, вбивши начальника служби безпеки, та поранивши двох охоронців. Інцидент погіршив і без того напружені стосунки країн.

Тегеран не розголошує, що саме виробляла фабрика, що знаходиться всього в 350 км від столиці. Також наразі влада не висуває звинувачення стосовно атаки.

🔻Також Associated Press, посилаючись на державного мовника Ірану, повідомляє про те, що спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в промисловій зоні поблизу північно-західного міста Тебріз. Причина ще невідома, але було показано кадри, на яких пожежники намагаються загасити вогонь.