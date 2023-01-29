Троє загиблих на Київщині через неправильно встановлений генератор

ОБЕРЕЖНО, ЧАДНИЙ ГАЗ

У приватному будинку в Княжичах знайшли тіла трьох людей: 45-ріного господаря, та його гостей, 48-річну жінку та 51-рфчнорго чоловіка — начальник Головного управління Нацполіції в Київській області

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Андрій Нєбитов заявив, що за попередніми даними люди отруїлися чадним газом від генератора, що стояв в гаражі з поганою вентиляцією, та був з'єднаний з будинком. Наразі місцеві правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

🔻4 грудня 9-річний хлопчик отруївся газом через збій в роботі газового котла, дитина вижила.

🔻25 листопада чоловік загинув отруївшись чадним газом, тоді як 4-річна дитина постраждала, але залишилася жива.

🔻11 листопада в багатоповерхівці в Софіївській Борщагівці троє людей з двох різних квартир вчаділи через несправність в газових котлах.