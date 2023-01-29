Українські танкісти прибули на навчання у Британію

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Про це на своїй сторінці у твіттері повідомило міноборони Сполученого Королівства.

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«Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні», — йдеться у повідомленні відомства.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023

🔻28 січня стало відомо, що інструктори канадського батальйону навчають новобранців ЗСУ у Великій Британії

🔻26 січня у Лондоні заявили, що британські танки мають прибути в Україну наприкінці березня

🔻21 січня повідомили про те, що українські екіпажі скоро розпочнуть навчання роботі з танками «Челенджер-2»