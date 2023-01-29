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Українські танкісти прибули на навчання у Британію

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Британський танк «Челенджер-2»
Британський танк «Челенджер-2» © AP - Pavel Golovkin
Автор тексту: Олеся Задирака

Про це на своїй сторінці у твіттері повідомило міноборони Сполученого Королівства.

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«Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні», — йдеться у повідомленні відомства. 

 

🔻28 січня стало відомо, що інструктори канадського батальйону навчають новобранців ЗСУ у Великій Британії

🔻26 січня у Лондоні заявили, що британські танки мають прибути в Україну наприкінці березня

🔻21 січня повідомили про те, що українські екіпажі скоро розпочнуть навчання роботі з танками «Челенджер-2»

 

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