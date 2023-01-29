Херсон під масованим ударом російської артилерії: є загиблі та поранені

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Про безперевні обстріли міста повідомляють у Херсонській ОВА.

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Росіяни цілять по житловим кварталам міста. Вже багато постраждалих: поранених та загиблих.

Також росіяни влучили у будівлю обласної клінічної лікарні Херсона, там поранено медсестру:

Фотографії з місця влучання у лікарню опублікував заступник голови облради Юрій Соболевський:

Херсонська міськрада повідомила, що за попередніми даними, внаслідок обстрілів одна людина загинула та дві — отримали поранення.