Ігнат: події в Ірані – наслідок їхньої зовнішньої політики

КАРМІЧНИЙ УДАР

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив в ефірі телемарафону. Він наголосив, що Тегеран продовжує підтримувати агресію Москви, надаючи окупантам озброєння.

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«Те, що відбувається в Ірані можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, тепер вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії у її злочинних діях», – сказав Юрій Ігнат.

Він також нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців дефіцитне озброєння, зокрема: балістичні ракети та ударні безпілотники. Натомість Тегеран просить у Москви літаки.

«Іран має певних ворогів в регіоні. Тож будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований», - зазначив Ігнат.

🔻Сьогодні вночі Тегеран заявив про атаку дронами на фабрику, яка виконувала військові замовлення

🔻Також Associated Press, посилаючись на державного мовника Ірану, повідомляє про те, що спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в промисловій зоні поблизу північно-західного міста Тебріз. Причина ще невідома, але було показано кадри, на яких пожежники намагаються загасити вогонь.

🔻27 січня у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що іранських безпілотників вистачить РФ лише для кількох масштабних ударів