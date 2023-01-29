105-та річниця бою під Крутами: заява Головнокомандувача ЗСУ

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ

Історична реконструкція битви 1918-го року у Києві, 2020 рік

29 січня в Україні відзначають день пам'яті героїв Крут. У 1918 році українські студенти ціною власного життя загальмували більшовицький наступ на Київ.

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У своєму зверненні Валерій Залужний наголосив, що пам'ять робить нас сильнішими. Тож сьогодні ми гідно продовжуємо справу загиблих під Крутами українських воїнів:

«Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення», — написав Головнокомандувач ЗСУ.

Битва під Крутами

Наприкінці 1917-го року радянська Росія розпочала війну проти Української Народної Республіки.

29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах розпочався бій. До 520 українських військових, зокрема студентів та школярів, з 16 кулеметами та однією гарматою протистояли кількатисячному війську росіян з артилерією.

У результаті цього бою загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Росіяни ж отримали вбитими понад 300 військових.

Ця битва затримала наступ більшовиків на Київ та дала час на переговори між УНР та країнами Четверного союзу (Туреччина, Болгарія, Австро-Угорщина та Німеччина). У результаті цих перемовин 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір - УНР була визнана як самостійна держава.