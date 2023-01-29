Rheinmetall хоче збільшити виробництво боєприпасів через попит в Україні

ВАЖКИЙ МЕТАЛ

Німецький виробник зброї заявив про свою готовність суттєво збільшити випуск танкових та артилерійських боєприпасів для задоволення значного попиту в Україні та країнах НАТО.

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Rheinmetall виробляє цілий ряд оборонних продуктів, але, найбільш відомою продукцією концерну є 120-мм танкові гармати для німецьких танків Leopard-2. «Ми можемо виготовити 240 000 120-міліметрових танкових снарядів на рік, це більше, ніж потрібно всьому світу", — заявив генеральний директор німецького оборонного концерну, та додав, що потужність виготовлення 155 -мм артилерійських снарядів може бути збільшено до 450-500 тисяч одиниць на рік, що зробить німцецьке підприєжмство найбільшим виробником обохз типів снарядів у світі.

Гендиректор німецького концерну © Reuters

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розказав, що концерн навіть може почати виробництво HIMARS у Німеччині, однак точної дати початку виробництва ще немає.

🔻Оборонябючись від РФ Украхна за день використовує стільки ж снарядів, скільки США використовували за місяць в Афганцістані, йшлося в статті The New York Times 27 листопада.