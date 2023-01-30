Буданов: Вступ України в ЄС і НАТО системно ослаблюватиме Росію

Майбутнє відносин України та РФ

Україна переможе Росію, як Давид Голіафа, впевнений Кирило Буданов. Та країну-окупанта треба контролювати і після війни, заявив очільник Головного управління розвідки в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska.

Реклама Читати продовження

Україні потрібно пам’ятати про системне ослаблення РФ і після перемоги, зауважив Кирило Буданов.

«Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні...Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною», – заявив керівник ГУР.

За словами Кирила Буданова, відносини України і Росії у майбутньому будуть дуже складними. Адже зміною влади у РФ питання не вирішити: переважна частина росіян підтримує Путіна, наголосив глава розвідки.

«Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!», – заявив Буданов.

Майбутнє з РФ важко прогнозувати, зауважив Кирило Буданов. Адже невідомо, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах, зазначив глава розвідки.