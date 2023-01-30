Велика Британія: танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Це 14 танків Challenger, які Велика Британія погодилась передати Україні, повідомляє ThePrint, покликаючись на заяву міністр оборони країни Бена Уоллеса.

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14 танків Challenger, які Велика Британія погодилася поставити ЗСУ, будуть розгорнуті на полі бою «в кінці літа або в травні – можливо, напередодні Великодня», — зазначив Уоллес, відповідаючи на запитання журналістів у парламенті.

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Він також додав, що із міркування безпеки він не може розповісти про розклад навчання для українських захисників щодо використання цих танків, але воно розпочнеться з інструктажу з експлуатації, а потім перейде до принципів ведення бойові формування.

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🔻 29 січня міноборони Сполученого Королівства повідомило, що українські танкісти прибули на навчання у Британію

🔻 26 січня міністр оборонних закупівель Великої Британії Алекс Чакл заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну до кінця березня.

🔻21 січня повідомили про те, що українські екіпажі скоро розпочнуть навчання роботі з танками «Челенджер-2»

🔻 16 січна Велика Британіїя оголосила про рекордний пакет допомоги для України, який включає танки «Челенджер-2».