В Україні заарештували майно підсанкційного олігарха РФ на ₴32 млн

АРЕШТ МАЙНА ДЕРИПАСКИ

Арештовані кошти найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію були на депозитному рахунку Держмитслужби, повідомили в Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС у зв'язку із його діяльністю щодо відмивання грошей в інтересах президента РФ.

У відомстві назву підприємства та його власника не вказують, але з відкритих джерел відомо, що найбільшим виробником металургійного глинозему є ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Його власник — російський олігарх Олег Дерипаска.

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Президент РФ Володимир Путін та російський олігарх Олег Дерипаска © Mikhail Klimentyev / AP

«Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї», — зазначили в Офісу Генерального прокурора.

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Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання. Зокрема, це 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів та 240 одиниць спецтехніки.

Загальна вартість арештованих активів холдингу РФ перевищує ₴1 млрд.

🔻10 січня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російських олігархів Олега Дерипаски у дохід держави.

🔻13 липня 2022 року, суд передав «Миколаївський глиноземний завод» в управління для АРМА