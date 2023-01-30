Генсек НАТО підтвердив, що КНДР постачає ракети Росії

ПОЗИЦІЯ НАТО

Північна Корея постачала ракети російській ПВК Вагнера для подальшого розпалювання агресивної війни Росії проти України, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Південної Кореї, повідомляє пресслужба НАТО.

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Столтенберг також зазначив, що Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік та продовження ядерної діяльності і риторики.

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«Все це суперечить резолюціям Ради безпеки ООН. Це становить явну та реальну небезпеку для Республіки Корея, для ширшого регіону, а також для міжнародного миру та безпеки. Ми разом із нашими партнерами закликаємо Пхеньян припинити свої провокації та повністю дотримуватися міжнародного права», — сказав він.

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Генсек НАТО також заявив, що в Альянсі наразі не бачать жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до припинення війни.

«Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до нової війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 людей, а можливо, навіть більше. Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, а також купують більше зброї у інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея», — зауважив він.

Столтенберг також наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

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«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Тому що, якщо президент Путін переможе, повідомлення для нього та інших авторитарних лідерів буде полягати в тому, що вони можуть отримати те, що хочуть, за допомогою сили. Це зробило б світ небезпечнішим, а нас — уразливішими», — сказав він Генсек НАТО.

🔻 30 січня Столтенберг закликав Сеул збільшити військову підтримку України. Під час візиту в Південну Корею Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг навів в приклад Сеулу інші країни, які змінили політику відмови від постачання зброї.

🔻29 січня 2023 на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про те, що США має докази постачань зброї російській ПВК «Вагнер» із КНДР.

🔻 27 січня сестра верховного керівника Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що уряди західних країн «перетнули межу», коли вирішили відправити основні бойові танки в Україну.

🔻 25 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членам Північноатлантичного Альянсу потрібно бути готовими до російських наступальних операцій.

🔻 15 січня Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння вже найближчим часом.