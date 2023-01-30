Держзрада та дезертирство: двом ексофіцерам ВМС ЗСУ повідомлено про підозри

ДЕРЖЗРАДА

Двом ексофіцерам ВМС ЗСУ повідомлено про підозри у держзраді та дезертирстві

Колишньому начальнику штабу та командиру Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ заочно повідомлено про підозру за фактами державної зради та дезертирства.

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За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації РФ території АР Крим та місто Севастополя, підозрювані не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

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«Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони перейшли на бік ворога. Підозрювані відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України», — зазначили в Офісі Генерального прокурора України.

Крім того, колишні офіцери ВМС ЗСУ, з 2014 року і дотепер проходять військову службу у складі збройних сил РФ.

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Наразі вживаються заходи щодо ініціювання питання про здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в порядку спеціального досудового розслідування.

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