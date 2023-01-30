Між масованими атаками росіяни можуть завдавати точкових ударів — Гуменюк

Росія атакує мирних

Зараз, коли українці звикли, що між ракетними ударами 10-12 днів, росіяни можуть застосовувати невеличкі повітряні атаки, розповіла начальник прес-центру Сил оборони півдня України в ефірі телемарафону.

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Тому Росія сьогодні хоч і зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 суден, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 «Калібрами», зауважила керівник прес-центру.

Також війська РФ активно шукають нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, зазначила Наталя Гуменюк. Наразі РФ вже змінила тактику ракетних ударів: тепер вона відразу запускає дрони, а потім ракети.

«Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed», - додала вона.

Запаси «Калібрів» у росіян вичерпуються, розповіла Наталя Гуменюк. Та замість них армія РФ використовує інші ракети, зазначила вона.

🔻 Під час останньої масованої атаки 26 січня Росія випустила по Україні 55 ракет. З них 47 збили українські сили ППО, ще три ракети впали, не долетівши до цілі.