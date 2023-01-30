На саміті Україна-ЄС обговорять підтримку Києва та кандидатство в ЄС – Маасікас

кандидатство в єс

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас під час спілкування з журналістами заявив, що «перш за все, сигнал солідарності з Україною помітний», пише Укрінформ.

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«Серед питань, які будуть обговорюватися (на Саміті – ред.), – звичайно, воєнна ситуація, мирний план Президента Зеленського, який отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо», – заявив представник ЄС.

За словами Маасікаса, наразі Брюссель розглядає прогрес України у роботі над рекомендаціями ЄС стосовно кандидатства на вступ до Євросоюзу. Посол також додав, що швидкість будь-якого процесу інтеграції залежить передусім від дій кандидата і їх оцінки.

«Коло питань є доволі великим», – підсумував Матті Маасікас.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

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🔻 30 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico заявив, що Україна хоче вступити в ЄС впродовж двох наступних років.

🔻 Однією з топ-тем саміту Україна-ЄС на початку лютого стануть переговори щодо членства України у Євросоюзі, заявив український міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Denik.

🔻 9 січня постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві.