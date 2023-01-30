Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

Візит міністра оборони ФРН

Борис Пісторіус розповів про заплановану поїздку, перебуваючи у землі Бранденбург, під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями.

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«Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну», — сказав Пісторіус.

Про дату поїздки міністр не повідомив, втім, зауважив, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання танків Україні.

Міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, Борис Пісторіус назвав гіпотетичними питаннями, на які він не дає відповіді. «І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати», — сказав Пісторіус.

🔻Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив , що вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною

🔻22 січня Борис Пісторіус заявив , що протягом місяця збирається в Україну

🔻17 січня Борис Пісторіус був призначений міністром внутрішніх справ. До цього часу він обіймав посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. Він змінив на посаді Крістіне Ламбрехт.