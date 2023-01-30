Президент України разом із прем’єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників у Миколаєві
Опубліковано:
Під час робочої поїздки на Миколаївщину Володимир Зеленський також провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ «Херсон», а також очільниками силових відомств Миколаївської області.
Зеленський обговорив із учасниками наради оперативну ситуацію на півдні України та наслідки атак ракетами і дронами з боку Росії.
► Читайте також: Щоб побачити на власні очі, що нейтральності не існує — Зеленський запросив очільника МОК в Бахмут
«У цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення», — зазначили в Офісі президента України.
Також ішлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини та коротко- й довгострокове відновлення економіки області та створення робочих місць.
► Читайте також: Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною — Зеленський
Президент України подякував медичним працівникам, які оберігають здоров’я українських захисників.
«Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!», — сказав Володимир Зеленський.
Також президент України разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаївський морський торговельний порт.
«Оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак ворожих ракет і безпілотників», — розповів Зеленський в Telegram.
Він також додав, що «із перших днів повномасштабного вторгнення Данія допомагає Миколаєву та підтримує місто».
🔻 30 січня очільниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що між масованими атаками росіяни можуть завдавати точкових ударів
🔻 Під час останньої масованої атаки 26 січня Росія випустила по Україні 55 ракет. З них 47 збили українські сили ППО, ще три ракети впали, не долетівши до цілі.