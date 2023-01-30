Президент України разом із прем’єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників у Миколаєві

Візит на Миколаївщину

Президент України під час наради у Миколаївській області

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Володимир Зеленський також провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ «Херсон», а також очільниками силових відомств Миколаївської області.

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Зеленський обговорив із учасниками наради оперативну ситуацію на півдні України та наслідки атак ракетами і дронами з боку Росії.

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Президент України Володимир Зеленський © Офіс президента України

«У цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення», — зазначили в Офісі президента України.

Також ішлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини та коротко- й довгострокове відновлення економіки області та створення робочих місць.

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Президент України подякував медичним працівникам, які оберігають здоров’я українських захисників.

«Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!», — сказав Володимир Зеленський.

Також президент України разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаївський морський торговельний порт.

«Оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак ворожих ракет і безпілотників», — розповів Зеленський в Telegram.

Він також додав, що «із перших днів повномасштабного вторгнення Данія допомагає Миколаєву та підтримує місто».

🔻 30 січня очільниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що між масованими атаками росіяни можуть завдавати точкових ударів

🔻 Під час останньої масованої атаки 26 січня Росія випустила по Україні 55 ракет. З них 47 збили українські сили ППО, ще три ракети впали, не долетівши до цілі.