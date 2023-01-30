Президент Хорватії: «Крим ніколи не буде більше частиною України»

Заяви президента Хорватії

Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

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Таку заяву Міланович зробив на зустрічі зі ЗМІ, де порівняв анексію Криму з відділенням Косово від Сербії. Та Росія не віддасть Крим, як Сербія Косово, вважає президент Хорватії: адже РФ — небезпечна країна, яка володіє ядерною зброєю.

«Коли ви зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болючий факт і небезпека», – сказав він.

Зоран Міланович також заявив, що поставка німецьких танків «лише зблизить Росію з Китаєм». Ще він назвав підтримку України Заходом «глибоко аморальною».

«Ви порівнюєте сербів зі світовою ядерною наддержавою. Божевільні емоції і ненависть піддають Європу великій небезпеці. Ми все глибше і глибше занурюємося в конфлікт з наддержавою. Знаєте, що буде, коли вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю», — сказав Міланович.

У січні 2022 року Президент Хорватії називав Майдан «переворотом» і казав, що «Україні не місце в НАТО». В МЗС Україні тоді відповіли, що його заяви ретранслюють наративи російської пропаганди та не відповідають офіційній позиції Загреба.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хорватський прем'єр заявив, що припинив спілкуватися з Мілановичем через його проросійську позицію.

Хорватія є парламентською республікою: повноваження президента в країні доволі обмежені.

🔻 Хорватія як член ЄС підтримала санкції Євросоюзу проти Росії і надає Україні військову та гуманітарну допомогу.

🔻 У листопаді минулого року президент Міланович хотів заблокувати участь Хорватії у європейській військовій місії з підготовки українських солдатів. Однак уряд країни обійшов заборону та дозволив навчання українських військових на хорватській території.