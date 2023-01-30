Путін погрожував Джонсону ракетним ударом перед вторгненням в Україну

погрози путіна

Під час телефонної розмови в лютому минулого року колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив російського президента про те, що агресія проти Києва призведе до введення санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах з РФ.

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Про це пише BBC з покликанням на документальний фільм «Путін проти Заходу», який з’явиться на екранах 30 січня.

«У якийсь момент він (Путін – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось у цьому дусі», - сказав ексочільник британського уряду.

Під час розмови Борис Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна «найближчим часом» не вступить до Північноатлантичного Альянсу, пише видання.

«Я думаю, що, судячи з його (Путіна – ред.) дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин», – додав колишній прем’єр.

Через девʼять днів після розмови, 11 лютого, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес прилетів в Росію на зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. У Москві главу британського відомства запевнили, що РФ не вторгнеться в Україну. «Досить жахлива, але пряма брехня» підтвердила думку Уоллеса, що Росія все ж таки розпочне повномасштабну війну.

24 лютого Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському допомогти переїхати в безпечне місце, але український президент відмовився.

🔻 22 січня експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вчетверте приїхав до України.

🔻 18 січня Кличко вручив Борису Джонсону відзнаку «Почесний громадянин міста Києва».