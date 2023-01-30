Ракетний удар по Дніпру: у лікарнях залишаються десять поранених, серед них — 9-річна дівчинка

Росія атакує мирних

Про це радіо Свобода повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

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Ушпиталеними залишаються семеро жінок і двоє чоловіків, а також дитина. Усі пацієнти в стабільному стані. Решта постраждалих лікується амбулаторно, повідомили виданню у департаменті охорони здоров’я.

Серед постраждалих четверо – це переселенці.

У Дніпрі діє два штаби з допомоги постраждалим через ракетний удар. Там приймають заяви людей про втрачене та пошкоджене майно та допомагають оформити соцвиплати й компенсації.

25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення, за яким постраждалі зможуть отримати компенсацію з міського бюджету по мільйону гривень на кожну родину. Також мешканцям виплатять разову грошову допомогу у 6660 від продовольчої програми ООН.

Зараз проходить інструментальний огляд зруйнованої багатоповерхівки. Він завершиться за два тижні. За попередніми підрахунками, демонтують щонайменше одну секцію будинку – це 97 квартир.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи. Внаслідок удару 46 загиблих, 81 поранений.

🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.