Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків — командувач ЗС Литви

Загроза нового наступу

Наразі Росія перейшла до тотальної війни на виснаження. У такому протистоянні ключове значення має логістика та матеріально-технічне забезпечення. Наразі у РФ достатньо ресурсів для ведення бойових дій, а НАТО має допомогти Україні, сказав генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в інтерв’ю виданню Guildhall.

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«Ми повинні мати на увазі, що у Росії є всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами — вони можуть воювати, у них також достатньо авіації», — сказав Рупшис.

Захід сьогодні, вважає військовий, вже усвідомив неминучість військової підтримки України.

«Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа... Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна — це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами», — констатував Рупшис.

Росіяни це бачать і поспішають почати новий наступ, допоки нова техніка не прибула до України, каже військовий. Вони знають, що якщо відкласти наступ до кінця весни, може бути надто пізно. В цих умовах західні партнери мають прискорити постачання Україні озброєння, підкреслив генерал-лейтенант.

«Адже зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни - ред) готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу», — наголосив Рупшис.