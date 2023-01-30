росія атакує мирне населення

РФ атакувала Дніпропетровщину важкою артилерією

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РФ атакувала Дніпропетровщину важкою артилерією
РФ атакувала Дніпропетровщину важкою артилерією © Микола Лукашук/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара

У ніч проти 30 січня під російський вогонь потрапив Нікопольський район. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок атаки в Червоногригорівській громаді потрощені два приватні будинки, гараж та господарська споруда, пошкоджені лінії електромережі.

Минулось без постраждалих, зазначив Лукашук.

🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

🔻 29 січня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Щонайменше троє людей загинули  – повідомили у ОВА.

 

 

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