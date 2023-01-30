РФ блокує «Зернову ініціативу»: обсяги експорту зменшились майже втричі

блокування зернової угоди

За минулий тиждень Україна експортувала 664 тисячі тонн зерна. Показник виходу суден з портів залишається досі критично низьким – 2,5 судна на добу.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

З портів Великої Одеси відправились 18 суден до Кенії, Бангладешу та Індії. Такими були цифри ще на початку роботи «Зернової ініціативи», коли обсяги експорту були незначні.

Як зазначають у відомстві, кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу.

Блокування ініціативи відбувається через дії російської сторони в СКЦ. Станом на 30 січня 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини. За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при необхідній нормі – 84, інформує пресслужба.

«Ці фактори гальмують реалізацію «Зернової ініціативи»: спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що очікують на реакцію партнерів по «Зерновій угоді» – Туреччини та ООН.

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🔻 Станом на 16 січня у Босфорі застрягло 22 судна з агропродукцією: росіяни продовжують блокувати інспекцію.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.