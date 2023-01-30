РФ завдала одного авіаційного та три ракетних ударів – Генштаб

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Минулої доби російські війська також здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Росія веде наступальні дії на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. На інших напрямках РФ обороняється, зазначає пресслужба Генштабу.

Українські сили оборони відбили атаки РФ в районах одного населеного пункту на Луганщині та 9 – на Донеччині.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальні угруповання російських військ не виявлені.

Під вогонь РФ потрапили 2 населених пункти в Чернігівській області, 3 – в Сумській обалсті, 14 – в Харківській.

Російські військові обстріляли райони 12 населених пунктів на Куп’янському напрямку, 7 – на Лиманському, 8 – на Бахмутському.

На Авдіївському напрямку під вогонь РФ потрапили 6 населених пунктів, на Новопавлівському напрямку – 4, на Запорізькому – понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку постраждали передмістя та Херсон.

Упродовж минулої доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження російських військ, зазначає Генштаб. Також ЗСУ уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника (наразі невідомо, що саме — ред.).

🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

🔻 29 січня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Щонайменше троє людей загинули – повідомили у ОВА.