РФ може провести ще одну хвилю мобілізації – розвідка

Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи збільшити кількість особового складу, необхідного для проведення майбутнього великого наступу в Україні. Водночас в Кремлі намагаються мінімізувати внутрішні інакомислення.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії, аргументуючи це тим, що імена цих осіб в мобілізаційних списках.

Крім того, 23 січня 2023 року речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що документ є необхідним для забезпечення роботи Збройних Сил, зазначають в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YuoAMeW7LQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 30, 2023

🔻 На початку січня центр нацспротиву повідомляв, що РФ планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій на Півдні України.

🔻 Наприкінці грудня Генштаб інформував, що РФ посилює мобілізацію на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.