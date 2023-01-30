РФ може провести ще одну хвилю мобілізації – розвідка

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Мобілізація в Росії/Ілюстративне фото
Мобілізація в Росії/Ілюстративне фото AP
Автор тексту: Олександра Стара

Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи збільшити кількість особового складу, необхідного для проведення майбутнього великого наступу в Україні. Водночас в Кремлі намагаються мінімізувати внутрішні інакомислення.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії, аргументуючи це тим, що імена цих осіб в мобілізаційних списках.

Крім того, 23 січня 2023 року речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що документ є необхідним для забезпечення роботи Збройних Сил, зазначають в розвідці.

🔻 На початку січня центр нацспротиву повідомляв, що РФ планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій на Півдні України.

🔻 Наприкінці грудня Генштаб інформував, що РФ посилює мобілізацію на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. 

 

 

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