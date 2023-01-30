РФ не вдасться забезпечити великий реванш у наступі — Зеленський

Допомога союзників

Росія дуже хоче реваншу, щоб «забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом в наступі», проте армії РФ це не вдасться, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

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«Скажу відверто, ми вже вважаємо, що на Донбасі реванш не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців". І всю цю інформацію українські військові обробляли і запит до партнерів щодо посилення нашої армії будувався саме на цій інформації», — зазначив Зеленський.

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Президент також наголосив, що він впевнений в українській армії, «я думаю ми будемо їх всіх (армію РФ — ред.) потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ», — додав він

Зеленський також подякував країнам-союзникам за допомогу Україні та ЗСУ. Він зауважив, що Данія є однією з таких країн-партнерів та союзників, яка однією з перших прийняла пропозицію Києва взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема міста Миколаєва.

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«Вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашій державі. Одним із ключових напрямів його роботи має стати саме відбудова. Вірю, що разом нам вдасться повернути мир і розвиток Миколаєву та всьому регіону», — зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що обговорював із прем’єр-міністром Данії постачання танків ЗСУ.

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Також Данія підтримала українську Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine.

«Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру», — додав Зеленський.

🔻 Зазначимо, 30 січня, президент України разом із прем’єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників у Миколаєві.