РФ обстріляла Курахове: одна людина зазнала поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

30 січня вдень росіяни поцілили у житловий квартал, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«Пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та 3 приватні будинки. Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів — росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних», — зазначив Кириленко.

🔻 30 січня РФ обстріляла Харківщину: загинув 62-річний чоловік, а 85-річна жінка зазнала поранень

🔻 29 січня російські війська атакували населені пункти Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Унаслідок атаки 3 людини загинули, 8 - зазнали поранень.

🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

🔻 29 січня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Щонайменше троє людей загинули – повідомили у ОВА.