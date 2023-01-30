росія атакує мирне населення

РФ обстріляла Харківщину: 1 загиблий, 1 поранена

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото AP - Leo Correa
Автор тексту: Олександра Стара

Під російський вогонь потрапив Вовчанськ Чугуївського району.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік, 85-річна жінка зазнала поранень.

🔻 29 січня російські війська атакували населені пункти Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Унаслідок атаки 3 людини загинули, 8 - зазнали поранень.

🔻 У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

🔻 29 січня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Щонайменше троє людей загинули  – повідомили у ОВА.

 

 

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